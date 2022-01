Todo lo que sucede si dejas el alcohol un mes

Terminaron las fiestas de Navidad y fin de año y posiblemente en diciembre hayas bebido más alcohol de lo común, ¿verdad? Pues los expertos han comprobado que existen algunos cambios muy notables que se pueden experimentar después de solo 31 días libres de alcohol. Aquí los listamos.

Más feliz: aunque no lo creas, el alcohol es técnicamente un depresor. Incluirlo como parte de la dieta y el estilo de vida, puede hacer que algunas personas sientan efectos secundarios mentales negativos una vez que los efectos iniciales del alcohol desaparecen. Es por ello que el consumo recurrente de alcohol se relaciona con ansiedad, depresión, nerviosismo, irritabilidad y trastornos del sueño. Por lo tanto, dejar el alcohol durante un mes, es una buena estrategia para mejorar el estado de ánimo, sentirse más feliz y tener una mejor salud mental.

Ideal para perder peso: el alcohol contiene más calorías por gramo, 7 calorías por gramo, que dos de los macronutrientes más comunes: proteínas y carbohidratos, los cuales aportan 4 calorías por gramo. Evitar el consumo de bebidas alcohólicas, es un buen complemento en el camino de pérdida de peso, especialmente en los casos de personas que tienden a beber bebidas súper azucaradas y calóricas como una piña colada y quienes consumen de manera muy recurrente alcohol.

¡Dormirás mejor! Si bien es posible que en muchas ocasiones beber una copa de vino antes de acostarse pueda ser un buen aliado para relajarnos y conciliar el sueño más fácilmente, el alcohol generalmente tiene un efecto negativo en la calidad del sueño. La ingesta excesiva de alcohol inhibe la regulación normal de las proteínas y genes circadianos, y pueden pasar semanas antes de que esto vuelva a la normalidad. En otras palabras, el sueño reparador es la víctima y pagamos el precio después de una noche de fiesta.

Mejoras en la digestión: el exceso de alcohol inhibe la producción normal de enzimas digestivas, lo que significa que no pueden degradar lo que comemos, y la comida se deja sin digerir en el estómago. Esto no solo daña el revestimiento del estómago, sino que también produce gases no deseados, hinchazón, e indigestión. Así que una gran estrategia para olvidarte de todas estas afecciones digestivas y disminuir la acidez, es bajarle al alcohol.