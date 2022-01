Esto significa cada uno de los tatuajes de Karol G

Karol G es, sin lugar a dudas, una de las artistas del momento. Pero además de ser conocida por sus canciones, también lo es por sus tatuajes. En total son más de 15 y aquí te contamos qué significan.

La gran mayoría de sus tatuajes son pequeños y pasan casi desapercibidos. Tiene una gran predilección por las frases motivacionales.

Esto también pasará: lo tiene tatuado en su mano izquierda y le funciona como motivación para los malos momentos. Sucede algo similar con el que tiene en el brazo derecho: Vencete a ti misma.

Mi familia me hace humana, Dios me hace fuerte; es otro de los tatuajes que tiene en sus brazos. No hay remordimientos, solo lecciones aprendidas, es otro de los tattoos.

Girl Power, en el brazo izquierdo y Hope, en el pecho, son sus tatuajes en inglés.

Además, Karol G tiene dos tatuajes referidos a Anuel AA: su verdadero nombre Emmanuel y la frase Lealtad de por vida.

También tiene tatuado el 1991, su año de nacimiento y el +57, el prefijo de su país.

¿Otros tatuajes? El logo de su marca en el brazo izquierdo, un conjunto de rosas en una de sus piernas, una mariposa en el brazo derecho, un corazón con espinas en el brazo izquierdo, una bola 8 en el omóplato y un 200 con una copa.