Sebastian Stan habló de su futuro en Marvel

The Falcon and the Winter Soldier fue una de las grandes series del Universo Cinematográfico de Marvel durante el 2021 y nos trajo a un nuevo Captain America, ahora encarnado por Anthony Mackie. Pero el que ahora habló fue el otro protagonista de la serie, Sebastian Stan.

Stan ya lleva un buen recorrido en el UCM: Apareció en Captain America: The First Avenger en 2010, luego regresó en Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame. Ahora, en una entrevista para Screen Rant, el actor se refirió al futuro de su personaje.

"No soy quien para decir cuál es la siguiente mejor situación para él, porque todavía no lo he descubierto. Siento que fue bueno llevarlo a un buen lugar, y haber vuelto a aceptarse a sí mismo y a su pasado", aseguró.

"Ahora ha encontrado su propio lugar en el mundo y su propio sentido de familia y valores. Así que, veremos qué va a pasar con eso. No lo sé”, agregó en relación a Bucky Barnes.

En principio, se presume que Bucky Barnes podrá aparecer en la cuarta película de Capitán América, aunque también podría aparecer tanto en Black Panther: Wakanda Forever como en la serie de Wakanda.