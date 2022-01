Harrison Ford podría participar en un proyecto más de Star Wars

Harrison Ford es uno de los actores favoritos de los fanáticos de Star Wars alrededor del mundo. El actor participó en la trilogía original y en dos de las secuelas, ya con Lucasfilm bajo el control de Disney. Sin embargo, ahora podría volver para un nuevo proyecto.

Se trata de la serie The Book of Boba Fett, que actualmente se está emitiendo en Disney +. Es que con la historia de Han Solo y Fett, el actor podría regresar en el final de temporada, de igual manera que Mark Hamill lo hizo con Luke Skywalker en el final de la segunda temporada de The Mandalorian.

Aún no se ha confirmado esta posibilidad, pero es algo que los fanáticos están esperando con muchas ansias. A la par, Ford volverá a otro de sus grandes papeles puesto que se encuentra finalizando la producción de la quinta entrega de Indiana Jones, la que se espera que llegue en 2023.