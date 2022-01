Actor de origen dominicano desfila en nueva colección masculina de Prada

El actor de origen dominicano Jaden Michael desfiló este domingo para la nueva colección masculina de otoño de PRADA, dentro del marco de la Semana de la Moda de Milán, junto a otras estrellas de Hollywood.

El desfile de otoño-invierno 2022 de Prada Men, uno de los eventos más esperados de la Semana de la Moda de Milán para hombres. La marca ha seguido impresionando durante las últimas temporadas, ofreciendo una amplia gama de llamativas piezas de ropa para hombres y mujeres que fusionan hábilmente una amplia gama de estéticas.

Jaden Michael en el desfile de otoño-invierno de PRADA (Prada Runway)

Además del actor dominicano estuvieron Kyle MacLachlan de la serie How I Met Your Mother y la Liga de la Justicia, Jeff Goldblum de Jurassic World y Glee, Thomas Brodie Sangster de Gambito de Dama y Love Actually, Asa Butterfield, de la serie “Sex Education”, y Damson Idris de The Black Mirror.

El evento se produce pocos días después de que la casa de moda italiana presentara su campaña de primavera de 2022 protagonizada por Tom Holland y fotografiada por David Sims.

Jaden Michael nació en el 2003 en la ciudad de Nueva York, hijo de padres dominicanos.

Su madre le consiguió un trabajo como modelo cuando solo era un bebé de dos años. En consecuencia, inscribió a su hijo en una agencia de talentos que puso en marcha la carrera de actor de Jaden.

Caminó por la rampa en la Semana de la Moda Infantil de 2013: Petite Prade, en la que modeló para la marca italiana de ropa minorista Diesel.

En 2018, se unió a Dwight Global Online School, una escuela mixta e independiente para estudiantes de séptimo a duodécimo grado. También siguió un curso de la popular entrenadora de actuación estadounidense Lisa Regina.

En 2009, Jaden Michael hizo su debut en el cortometraje con “Love Seat” en el que interpretó el papel de Bumblebee.

En 2013, ganó reconocimiento por protagonizar el cortometraje “Out There” como Ollie, un niño de ocho años que es abandonado por su madre en un pueblo extraño. La historia de la película se vuelve intensa cuando Ollie descubre luces extrañas en su patio trasero.