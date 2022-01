Demi Lovato cantó para un fantasma

En uno de sus más recientes participaciones en su show Unidentified, de la plataforma Peacock, la cantante ha revelado que decidió dedicarle una serenata a un fantasma. La controversial artista visitó una ciudad abandonada en Arizona junto a su amigo Matthew Scott, quien es un investigador paranormal, y sorprendió a todos.

En uno de los edificios de Volture City, se “encontraron” con un fantasma llamado Carmen, quien habría sido una feminista en su pasada vida. Según contaron, la mujer habría sido maltratada por muchos hombres y gracias a la tecnología del investigador, lograron comunicarse con la entidad.

Entre tantas cosas que realizaron, la cantante fue impulsada por sus acompañantes para cantar una de sus canciones más reconocidas como “Skyscraper”, la que habla de una dura separación.

Lovato reveló que ha sido la mejor ovación que ha recibido en su carrera, ya que no todos los días un fantasma le había dado el visto bueno a una performance suya. La artista aclaró que en realidad no fueron a buscar fantasmas, pero que al estar en dicha ciudad no pudieron dejar de lado las zonas que supuestamente tienen mucha actividad paranormal.