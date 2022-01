Thammy Suárez celebra aniversario de su libro “La vida que esperé”

En enero del 2021, la escritora dominicana Thammy Suárez estrenó su primera novela “La vida que esperé”, para celebrar un año de dicho estreno la escritora dio a conocer que su libro se estaría distribuyendo en el país.

“La vida que esperé” trata sobre una relación que tarda una década en consumarse, la cual está ambientada en diferentes ciudades de América y Europa.

Thammy expresa que siempre he creído en el poder de la palabra escrita, esa que permanece y cala hondo. “Siento que es la forma de expresarse con precisión, también de llegar a otras personas de manera inadvertida e influir en ella”.

La vida que esperó Thammy Suárez “ha sido la que me llevó a cultivar la sabiduría de la espera. Aprender a ser libre a través de las decisiones oportunas y sin influencias de terceros. Una vida que no depende de las circunstancias para dar ese paso importante que a veces se deja pendiente, sino de la valentía para asumir cualquier consecuencia; siempre abrazada a ese sueño o anhelo que mueve al corazón”.

Portada del libro La vida que esperé (FUENTE EXTERNA )

Cuenta que solo duro 30 días en escribir el borrador de la novela en medio de la pandemia por el coronavirus, utilizando el método A90 (autor en 90 días) de la escritora Keila González Báez.

“Estaba convencida de que algún día escribiría una novela. Considero que todo ocurre en el momento que tiene que suceder, no antes ni después. Confío en que Dios me prepara en el camino y cuando considera que estoy lista me pone en frente de la oportunidad” expresó Suárez.

Asegura que le causa alegría el recibimiento que ha tenido su libro en República Dominicana y aunque el título de la novela tiene un llamado a la conciencia de si realmente se está viviendo la vida que se espera, dejando ir los prejuicios o limitaciones mentales.

“Tuve el honor de ser invitada por mi prologuista, Dr. Bruno Rosario Candelier, director de la Academia Dominicana de la Lengua y creador del interiorismo, a participar de un acto de valoración y estudio literario de "La vida que esperé". Distinción que he recibido con sentimientos de alta estima y gratitud. Realicé algunas tertulias en clubes de lectura y fui entrevistada en varios programas radiales. La aceptación que ha tenido mi obra me llena de mucha satisfacción” dijo.

Recomienda leer La vida que esperé: por “la narrativa sencilla y sensible; ilustra la realidad que muchas personas viven. Las historias envueltas en sus personajes, espejo de una juventud inquieta y esperanzadora, invitan a la reflexión. La novela, escrita manejando dos épocas, muestra un escenario para lidiar con el desapego y las sombras ajenas. En su mundo actual, los personajes se ven compelidos a delinear lo que quieren de la vida, aprenden de su pasado, se vuelven conscientes de sus carencias, debilidades, traiciones, duelo, pasiones. Estas experiencias desembocan en la fuerza que emana de un amor verdadero y son las que envuelven al lector. De forma magistral se puede identificar cómo una decisión puede cambiar el rumbo de la vida”.