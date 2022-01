La dominicana que dará vida a Batgirl en nueva película

La cantante y actriz de origen dominicano, Leslie Grace, se encuentra concluyendo las filmaciones del proyecto que se espera será la catapulta para su carrera en Hollywood.

Grace brilló en su debut como actriz en el rol de Nina Rosario en la versión cinematográfica de In The Heights. Ahora la cantante nacida en los Estados Unidos hija de padres dominicanos regresa a la pantalla con otro memorable rol.

Según reporta The Wrap, la princesa de la bachata asume el papel de Barbara Gordon, la heroína mejor conocida como ‘Batichica’. La película Batgirl estrenará en HBO Max. La película contará con los directores de Ms. Marvel y Bad Boys For Life Adil El Arbi y Bilall Fallah. El guión estará a cargo de Christina Hodson, conocida por obras como Birds of Prey.

Otras actrices que estaban siendo consideradas para este rol son: Zoey Deutch, Isabela Merced, y Haley Lu Richardson. El fascinante personaje de Barbara Gordon tiene una doble vida: trabaja en la biblioteca de día, y es una heroína enmascarada que combate el crimen de noche. Hace unos años la actriz Alicia Silverstone hizo el papel de Batichica en la película Batman & Robin.

“Batgirl” contará con un guion escrito por Christina Hodson, responsable de la trama de “Birds of Prey” y “The Flash”, mientras que el dúo de 'Bad Boys for Life', Adil El Arbi y Bilall Fallah, se encargarán de la dirección.

La cinta sobre la superheroína lleva varios años en los planes de Warner Bros.

En 2018, Joss Whedon, cineasta detrás de las cintas sobre The Avengers de Marvel y de la serie “Buffy the Vampire Slayer”, abandonó un primer intento del rodaje para centrarse en su contrato con Disney.

Desde entonces, Warner Bros. ha estrenado películas con otros personajes de DC Comics como Joker, Harley Quinn, Batman, Superman y Wonder Woman.

Sobre Leslie Grace

Su carrera como artista profesional comenzó en 2011, cuando Sergio George de Top Stop Music la descubrió con apenas 16 años e inmediatamente lanzó sus tres primeros sencillos internacionales.

El primero fue «Will You Still Love Me Tomorrow», un cover bilingüe en versión bachata del éxito de 1961 de las Shirelles, coescrita por Carole King. Su versión alcanzó el número uno, tanto en los Billboard Tropical Songs como en el Billboard Latin Airplay, convirtiéndola en la artista femenina más joven en lograrlo. El segundo sencillo fue «Day 1», coescrito con su amigo y colaborador Rey King, que alcanzó estar en el top de la lista Tropical Airplay de Billboard.

En el 2014, también obtuvo nominaciones en los premios Billboard en las categorías de Nuevo artista del año y Hot Latin Songs, Artista del año, femenino.6 En 2015, firmó un contrato con Sony Music Latin, sello para el cual debutó el 18 de mayo de ese año con «Como duele el silencio», primer sencillo de su tercer álbum Lloviendo Estrellas publicado el 23 de junio de 2015.

A mediados de 2016, participó como capitana del reality show de Univisión Va por ti junto a Luis Coronel, Chiquis Rivera y la conductora Galilea Montijo. Tras lanzar junto a Maluma el sencillo «Aire», realizaron una gira de 14 conciertos por México. En el mismo año lanzó el sencillo «Nada de amor".