El desgarrador ensayo que escribió la ex Miss USA 2019 en 2021

"Cumplir 30 se siente como un frío recordatorio de que me estoy quedando sin tiempo para ser importante ante los ojos de la sociedad", escribió la miss

La ex Miss USA Cheslie Kryst, quien saltó trágicamente a la muerte desde un edificio de Midtown Manhattan este domingo, escribió un ensayo desgarrador el año pasado sobre los desafíos de envejecer, casi morir trabajando" por Internet.

En marzo de 2021, proporcionó información sobre su forma de pensar en un largo ensayo que escribió para la revista Allure, y que fue reproducido por el New York Post.

“Cada vez que digo ‘voy a cumplir 30’, me estremezco un poco. A veces puedo enmascarar con éxito esta respuesta incómoda con emoción, otras veces, mi entusiasmo se siente vacío, como una mala actuación”, escribió Kryst.

“La sociedad nunca ha sido amable con los que envejecen, especialmente con las mujeres. Se hacen excepciones ocasionales para algunos de los ricos y algunos de los famosos”, continuó.

Kryst señaló que cuando fue coronada Miss EEUU a los 28 años, era la mujer de mayor edad en la historia en ganar el título.

“Una mirada sonriente y con ojos arrugados a mis logros. Hasta ahora me da vértigo por sentar las bases para más, pero cumplir 30 se siente como un frío recordatorio de que me estoy quedando sin tiempo para ser importante ante los ojos de la sociedad, y es exasperante” escribió.

La reina de belleza continuó describiendo: “después de un año como 2020, uno pensaría que hemos aprendido que envejecer es un tesoro y que la madurez es un regalo que no todos pueden disfrutar”.

“Demasiados de nosotros nos permitimos ser medidos por un estándar que algunos se niegan severamente a desafiar y otros simplemente aceptan porque encajar e ir con la corriente es más fácil que remar contra la corriente”, continuó Kryst.

“Luché en esta pelea antes y es la batalla en la que estoy peleando actualmente con 30”, escribió. “¿Cómo sacudo las normas inquebrantables de la sociedad cuando me enfrento al implacable paso del tiempo? Es la antigua pregunta: ¿Qué sucede cuando lo "inamovible" se encuentra con lo "imparable"?”, escribió.

Luego citó sus impresionantes logros académicos, en particular, obtener una licenciatura en derecho y un MBA al mismo tiempo en la Universidad de Wake Forest.

“Me uní a un equipo de prueba en la escuela y gané un campeonato nacional. competí en un tribunal simulado; ganó concursos de redacción; y obtuvo puestos en la junta ejecutiva local, regional y nacional”, escribió Kryst.

“Casi me muero trabajando, literalmente, hasta que en un período de ocho días en un hospital local provocó el desarrollo de una nueva perspectiva”, escribió.

“Descubrí que la pregunta más importante del mundo, especialmente cuando se hace repetidamente y se responde con franqueza, es: ¿por qué? ¿Por qué obtener más logros solo para obtener otra victoria? ¿Por qué buscar otra placa, medalla o artículo en mi currículum si es por vanidad y no por pasión? ¿Por qué trabajar tan duro para capturar los sueños que la sociedad me ha enseñado a desear cuando sigo encontrando solo el vacío? continuó la miss.

“Mi desafío al statu quo ciertamente llamó la atención de los trolls, y no puedo decirles cuántas veces he borrado comentarios en mis páginas de redes sociales que tenían emojis de vómito e insultos diciéndome que no era lo suficientemente bonita para ser Miss USA o que mi musculatura era en realidad un 'cuerpo de hombre'”, escribió.

“Y eso fue solo mi apariencia. Mis opiniones, por otro lado, fueron suficientes para hacer que un fanático de los concursos tradicionales se aferrara a sus perlas”, agregó Kryst.

“Se supone que las mujeres que compiten en certámenes tienen una opinión intermedia, si es que la tienen, para no ofender”, escribió.

“Hablé con franqueza sobre mis puntos de vista sobre la legalización de la marihuana, las políticas de inmigración de la Administración Trump, las leyes contra el aborto, la confirmación de la jueza Amy Coney Barrett y los éxitos y fracasos de la reforma de la justicia penal”.

Kryst terminó su ensayo contemplativo diciendo que marcó su cumpleaños histórico en su apartamento, “desfilando con una blusa de seda negra, pantalones cortos a juego y una bata hasta el suelo mientras devoraba un pudín de plátano y revisaba las llamadas de cumpleaños.

También señaló que ganó su título con un “cuerpo de cinco pies y seis con abdominales marcados” y una “cabeza de rizos naturales”, mientras que “las chicas del desfile se supone que son modelo, altas y esbeltas, con cabello abultado y dar un paseo matador.

“Incluso llevé mi corona por el apartamento la mayor parte del día sabiendo que tendría que devolverla al final de mi reinado como Miss USA. Hice lo que quería en lugar de lo esperado”, escribió.

“Ahora, entro en el año 30 en busca de alegría y propósito en mis propios términos, y eso se siente como mi propia dulce victoria”, dijo Kryst.

Kryst, una abogada de 30 años que ganó el concurso de 2019, saltó de su lujoso edificio ubicado en el 350 West de la calle 42, alrededor de las 7:15 am, y fue encontrada muerta en la calle, según publicó el New York Post.

