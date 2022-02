Agrupaciones dominicanas de merengue que nacieron en la ciudad de Nueva York

Nueva York, más que la segunda ciudad del mundo donde habitan más dominicanos, es un espejo de nuestra cultura. No tan solo porque la historia reciente representa cómo ha evolucionado la diáspora, ocupando puestos de poder políticos, académicos y empresariales, sino porque nuestra música nacional, el merengue, tiene su propia historia en la Gran Manzana.

El merengue, hoy patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, alcanzó su popularidad en Nueva York en los años 70, cuando la población dominicana comenzó a aumentar.

Pero según datos de una investigación titulada “Historia de la Música Dominicana en EEUU”, ya para el 1950, una agrupación llamada “Ángel Viloria y su Conjunto Típico”, se convirtió en el grupo de merengue dominicano más popular fuera de la República Dominicana.

Ángel Viloria también fue veterano dominicano de la Segunda Guerra Mundial (FUENTE EXTERNA)

No obstante, la internacionalización de los ritmos dominicanos comenzó en la década de los 80, mismo año en el que nacieron en Nueva York algunas de las agrupaciones merengueras más sólidas, compuestas por músicos dominicanos que ya residían en la Gran Manzana, y que, por la añoranza por la tierra que les vio nacer, decidieron aferrarse con este ritmo, al mejor recuerdo de su patria.

“En ese año, la música dominicana se encontró por primera vez en una posición sostenida en los Estados Unidos y en el escenario mundial”, según informes del Centro de Estudios Dominicanos de la Universidad de Nueva York.

Entre esas agrupaciones están Milly Quezada, The New York Band, Proyecto Uno, Sandy y Papo, o Magic Juan y La Gran Manzana de Víctor Roque y Henry Hierro, entre otros.

Canciones como “Volvió Juanita”, un himno al dominicano ausente, que, hasta la fecha, según la propia Milly Quezada, es uno de los temas que no puede sacar de su repertorio en un concierto.

Otras como “Dancing Mood”, “Colé”, “Si tú no estás” o “Si tú eres mi hombre”, de la New York Band siguen en el gusto musical pese al paso de los años.

“No pares, sigue, sigue” y “ahí está el tiburón”, frases de canciones que marcaron el comienzo del merengue house, una combinación de dos ritmos musicales de la que la agrupación Proyecto Uno fue pionero, también prevalecen con el paso de las generaciones.

Muchos todavía no han olvidado a Sandy y Papo y su tema “Es hora de bailar”, ni la trágica muerte de uno de sus miembros, cuando el dúo se encontraba en la cúspide de su carrera.

“El auge de la música latina en los Estados Unidos, particularmente de la salsa bajo la pionera y poderosa influencia de Fania Récords, junto con fervientes seguidores, entre una creciente población de inmigrantes dominicanos que añoraban su cultura mientras, echaban raíces y se establecían en una nueva tierra, selló el auge del merengue en los Estados Unidos, particularmente en la ciudad de Nueva York”, resalta en CUNYDIS en su investigación.

En entrevista con Diario Libre, algunos de los fundadores de estas agrupaciones conversaron sobre su experiencia con el merengue desde la diáspora, y como cada una de sus canciones marcaron un precedente en la época dorada del merengue dominicano.

Milly Quezada y los vecinos, nació tratando de llenar un vacío existencial en la comunidad dominicana de Nueva York

Todo fue muy orgánico para Milly y sus hermanos, A.K.A los Vecinos, y así lo describe ella. En sus inicios, su intención era más “pasar un buen rato”, con el deseo de llenar un vacío existencial en la comunidad dominicana que residía en Nueva York. Sus hermanos y ella tenían 7, 8, 10, y 6 años de edad cuando emigraron a la Gran Manzana.

“Cuando mi familia y yo llegamos a Nueva York desde Santo Domingo, en Washington Heights vivían muy pocas familias dominicanas, no era un barrio dominicano como lo conocemos hoy, y mis hermanos y yo le tocábamos a la gente de la comunidad, tratando de llenar un vacío existencial entre los dominicanos que vivía allá”, dijo Milly en conversación con Diario Libre.

A pesar de reconocer que nació "con la música por dentro", Milly jamás pensó que se dedicaría profesionalmente a la música. "Para nosotros esto era un pasatiempo, de hecho, yo hice mi carrera en el City College, pensando que me dedicaría a otra cosa", dijo.

La merenguera recordó que el primer concierto de la agrupación fue en un restaurante llamado "El Bolero", y le pagaron 80 dólares por la presentación. "Todavía recuerdo que nosotros tocábamos en la Parroquia Santa Rosa de Lima que está ubicada en la 165", recordó la artista.

En 1976, el grupo lanzó su primer álbum titulado "Esta es Milly con los Vecinos", y el resto es historia. La reina del merengue, como es mundialmente conocida Milly Quezada es uno de los íconos del merengue. Todavía, con 45 años de carrera, la reina asegura, que hay canciones de aquellos años que todavía no puede dejar de cantar en sus presentaciones.

"Decir que tengo una canción favorita, es como preguntarle a un padre cuál es su hijo favorito, pero hay canciones que en un concierto el público no me perdonaría que yo dejara de cantar, como son: La guarachera, Volvió Juanita, Tengo, Entre tu cuerpo y el mío, Solo contigo, Para darte mi vida, y Quizás", dijo.

Actualmente Milly se encuentra trabajando en su disco número 35, bajo la producción de Henry Hierro quien ha producido para otras estrellas de la música como Alejandro Sanz, con el que planea celebrar sus 45 años de carrera.

"Soy una artistas muy bendecida, porque el público me ha apoyado en cada paso de mi carrera, incluso cuando me retiré para poder vivir y procesar el duelo por la pérdida de mi esposo Rafael, y cuando regresé recibí tantas muestras de afecto, y así ha sido durante todos estos años", resaltó la artista.

The New York Band representó la experiencia de la juventud dominicana que creció en la ciudad de Nueva York

Juvenil, innovadora y diferente, The New York Band representó la experiencia de la juventud dominicana que iba creciendo en la ciudad de NY. Unos de los grupos más exitosos de la década de los 80, creada por Wilfrido Vargas y Cheri Jiménez, la banda alcanzó popularidad vertiginosamente.

"Lo que más llamó la atención del público fue las rutinas de baile y el ritmo de las canciones", dijo Irisneyda Santos a Diario Libre, que fue invitada a entrar a la agrupación cuando se decidía a retornar a su país desde Nueva York.

Los miembros del grupo fueron cuidadosamente seleccionados. Los más destacados entre ellos fueron Irisneyda Santos y Franklyn Rivers, quienes se desempeñaron principalmente como vocalistas de la banda. Un músico habilidoso, Rivers también se desempeñó como trombonista y director musical del grupo. The New York Band lanzó su primer álbum, Wilfrido Vargas Presenta: The New York Band, en 1986 en el legendario sello discográfico Karen Récords.

En 1989, los vocalistas Cherito Jiménez, hijo del mánager del grupo, Chery Jiménez, y MioSoty Malagón, cantante y bailarina de formación formal de Brooklyn, se unieron a The New York Band.

The New York Band es mejor conocida por su alineación de reunión de 2016, que contó con Cherito Jiménez, Franklyn Rivers, Irisneyda Santos, Alexandra Taveras, MioSoty Malagón y Tony Swing.

Band finalmente se hizo conocida por sus rutinas de baile coreografiadas y ritmos disco. “Dancing Mood” sigue siendo uno de los éxitos más conocidos, seguido por "Si tu eres mi hombre", "Amada Mía", "Colé", "Si tu no estás", entre otras.

En el años 2019, Cherito Jiménez, falleció repentinamente de un infarto al corazón.

"Cherito antepuso su proyecto musical para dedicarse a New York Band, y lucharemos por mantener vivo el legado de uno de los artistas más completos de República Dominicana", recordó Franklyn en conversación con Diario Libre.

"Todavía no nos hemos recuperado del todo de la partida de Cherito, el compadre, el amigo, el compañero, el líder. No le vamos a quedar mal a Cherito", dijo Irisneyda a Diario Libre.

Proyecto Uno: la agrupación creadora del Merengue House y marcó un precedente para Sandy y Papo e Ilegales

La agrupación nació en el año en East Side Nueva York en 1989 bajo la visión de Nelson Zapata, un dominicano que emigró a Nueva York desde Santo Domingo cuando tenía 15 años. Su pasión por la música House y las ganas de mantener vivas su raíces, le permitieron fusionar ambos ritmos, y crear lo que hoy conocemos como "Merengue House".

Su primera presentación en República Dominicana fue el 6 de abril de 1991 en el programa Sábado de Corporán.

"Por la fusión de los ritmos, en algún momento llegamos a dudar del éxito del grupo. La gente se preguntaba ¿pero esto es merengue?, ¿cómo se baila esto?, y se escuchaban las tamboras y todos los instrumentos propios del merengue pero de manera diferente", explica Zapata a Diario Libre.

Dada la amplia experiencia de Zapata con el merengue tradicional, las primeras canciones de Proyecto Uno se mantuvieron dentro de los límites del género. El grupo comenzó a desarrollar su propio sonido cuando Zapata le sugirió a Pavel de Jesus la idea de combinar la música house con el merengue. De Jesús, un amigo de la infancia de Santo Domingo, fue el primero de los miembros de Proyecto Uno en mudarse a la ciudad de Nueva York desde la República Dominicana.

El primer éxito de Proyecto Uno, “Todo el Mundo” es una representación típica del merengue house. "Era una adaptación de la canción Everybody, everybody, que marcó la línea musical de la agrupación", dijo Zapata a Diario Libre.

A esta canción le seguirían otros éxitos como “Brinca”, “Esta Pegao” y “El Tiburón”.

“El Tiburón” también se hizo popular en los clubes nocturnos no latinos de Boston. De manera similar, en ese momento, Dick Scott, quien también dirigía Boys II Men, New Kids on the Block y New Edition, dirigía Proyecto Uno.

Sandy y Papo fueron a audicionar para ser parte de Proyecto Uno, y los productores decidieron que no lo mejor no era fusionarlos, e hicieron de ellos la competencia

Nelson Zapata, el fundador de Proyecto Uno, dijo a DL que cuando estaban buscando nuevos miembros para la banda, Sandy y Papo se presentaron a la audición, “se presentaron ya como un dúo. Dijo que era tanta la compenetración que había entre ambos, que apostaron por dejarlos trabajar de manera separada. “Había un enlace mágico entre las bandas” y el coro “Es hora de bailar” fue creado por Zapata.

Uno de sus mayores éxitos fue “El Mueve Mueve”. La letra de esta canción se interpreta en estilo rap a lo largo de la pieza. “Huelepega”, otro de sus éxitos, es una canción que sirvió para promocionar una película venezolana del mismo nombre. Además de la inclusión de estilos de rap e inglés en sus letras, su estética general también fue influenciada por artistas de hip-hop de Nueva York.

En 1999, el dúo se diluyó cuando Luis Deschamps, MC Papo, murió en un accidente automovilístico camino al aeropuerto de Santo Domingo. Esta tragedia ocurrió solo cuatro meses después de que el dúo debutara como el primer grupo de merengue house en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en Chile.

Henry, Víctor y La Gran Manzana

Otro grupo de merengue que dejó una impresión duradera en la escena musical latina de la ciudad de Nueva York fue la orquesta La Gran Manzana. Creada por Víctor Roque y Henry Hierro, La Gran Manzana fue una empresa artística conjunta que fructificó después de que Roque vio a Wilfrido Vargas tocar en vivo en la ciudad de Nueva York, donde Roque había vivido desde que tenía 10 años después de migrar.

A pesar de no haber tenido experiencia previa con la música en ese momento, Roque quedó tan conmovido por la actuación de Vargas que buscó a Hierro, un músico de amplia formación y ex bajista de Vargas, para crear una banda.

Otras agrupaciones de merengue que nacieron en NY Magic Juan Las chicas de Nueva York

