Ben Affleck confirmó retoques estéticos

Ben Affleck acaba de confirmar que tuvo algunos retoques estéticos para su participación en Armageddon, la clásica película de 1998.

La confirmación la dio durante una entrevista con Entertainment Weekly, en una charla junto a su amigo Matt Damon. “Excavaron dos escenarios de Disney para recrear enormes cráteres de asteroides y yo ni siquiera pensé en el hecho de que la premisa básica de la película era totalmente absurda”, reflexionó sobre la trama.

¿Por qué entrenar a perforadores de petróleo para que sean astronautas en lugar de preparar a astronautas para que sean perforadores de petróleo? Uno pensaría que la curva de aprendizaje sería un poco más pronunciada en el recorrido de un perforador de petróleo al de un astronauta… Pero fue divertido y llegó en el momento adecuado”, agregó sobre la trama.

Sin embargo, luego llegó la confirmación: "Me hicieron arreglarme los dientes, hacer ejercicio y parecer sexy. "Se sexy", me dijeron. Y yo pensé en cómo lograrlo. "Ve al gimnasio", me dijeron nuevamente. Corriendo en el gimnasio y poniéndome aceite en el cuerpo y esas cosas resulté ser una versión de uno de esos modelos de calendarios masculinos en topless en un garaje cargando neumáticos todo engrasado", agregó.

Pese a todos los comentarios, Affleck aseguró que Armageddon es la película de toda su filmografía que más agrada a sus hijos. “Es divertido, porque esa es la única película mía que mis hijos han visto y admiten que les gustó, aunque se burlan implacablemente de mí”, dijo el ganador del Oscar.