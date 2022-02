Super Bowl 2022: el rap se adueña del evento

El 13 de febrero se celebrará la 56° edición del Super Bowl, el partido final del campeonato de la National Football League. Y, por supuesto, las miradas también están puestas en los shows.

El show del Super Bowl ha tenido figuras icónicas de la música como Paul McCartney, The Rolling Stones, Red Hot Chili Peppers, Bruno Mars, The Weeknd, Shakira, Katy Perry, Prince, U2, Michael Jackson y muchos más. Y este año no se quedarán atrás.

El 2022 será el año del rap: Eminem, Snoop Dogg, Dr Dre, Drake, Mary J. Blige y Kendrick Lamar tomarán la conducción del show de este año. Las leyendas del rap norteamericano se reúnen para brillar ante millones de televidentes.

El evento tendrá lugar en el SoFi Stadium de Inglewood en el condado de Los Angeles, California, con capacidad para 70 mil personas e inaugurado hace menos de dos años. En el partido, los Rams de Los Ángeles se enfrentarán a los Bengals de Cincinnati.