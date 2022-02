El primer tráiler de la serie del Señor de los Anillos llegará durante el Super Bowl

The Lord of the Rings: The Rings of Power mostrará su primer tráiler oficial este domingo, durante el Super Bowl, según anunció Amazon Prime Video.

La serie está programada para estrenarse mundialmente el 2 de septiembre de este año, sin embargo Amazon Prime Video comenzó el 2022 con muchos adelantos. Hace tan solo una semana lanzaron 23 pósters oficiales centrados en personajes individuales de la serie.

pic.twitter.com/33y1uFkvLU — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) February 3, 2022

Se estima, aunque aún no fue oficial, que Amazon lleva gastados 456 millones de dólares tan sólo en esta primera temporada de la serie. Además, hay que sumarle los 250 millones que invirtió para hacerse con los derechos de la franquicia creada por JRR Tolkien.

El elenco de la serie incluye a Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin , Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman y Sara Zwangobani.