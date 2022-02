¡No será a Disney +! Confirmaron a qué plataforma llegará Spider-Man: No Way Home

Spider-Man: No Way Home ha roto un sinfín de récords de taquilla y se ubicó como la película más exitosa dentro de la franquicia del trepamuros. Y ahora muchos fanáticos esperan que llegue al streaming, pero finalmente no será a Disney +.

Según Deadline, Spider-Man: No Way Home llegará a Starz. Aún no se tienen fechas oficiales de lanzamiento, pero se espera que llegue en aproximadamente seis meses, mientras en un mes se espera que esté disponible en Bluray.

Spider-Man: No Way Home cerró la primera trilogía con Tom Holland como protagonista y trajo, entre otros, de regreso a Tobey Maguire y Andrew Garfield en sus papeles de Peter Parker y el Hombre Araña.