Cada vez falta menos para Peaky Blinders 6

Peaky Blinders es una de las series más populares de la actualidad. Y ahora la sexta temporada tiene a los fanáticos con las expectativas muy altas. Sin embargo, se han demorado con los episodios debido a todas las contingencias del COVID-19.

La producción ya confirmó que los nuevos episodios de Peaky Blinders están listos, pero aún no se conoce cuándo se estrenará. La BBC no confirmó que la serie llegará a su catálogo este mes, por lo que se presupone que no se estrenará hasta marzo o abril. Sin embargo, ahora han dado una pista.

“Necesitamos su ayuda con un anuncio especial para la semana que viene”, dice una de las últimas publicaciones de la producción. Y si bien no es una confirmación oficial, todo hace creer que el anuncio especial es la confirmación de la fecha de estreno de los últimos episodios del drama protagonizado por Cillian Murphy.