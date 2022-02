Clarissa Molina y su novio se enamoraron en una cena en República Dominicana

Clarissa Molina ha mostrado abiertamente su noviazgo con el productor puertorriqueño Vicente Saavedra desde que comenzaron su relación el año pasado.

En una entrevista que la dominicana y su novio ofrecieron a People en Español este dijo que todo empezó la noche que Clarissa Molina participó como presentadora de los Premios Soberanos en el 2021.

"Le pregunté: '¿Si esta noche llego a República, tú tienes algún espacio para ir a cenar, para hablar?", dijo Saavedra a People, y al escuchar que ella había aceptado, tomó un vuelo desde Puerto Rico esa misma noche.

Poco antes de ese momento, el puertorriqueño cuenta que estaba luchando con los sentimientos que sentía hacia Clarissa.

“No quería aceptar lo que me estaba pasando, que ella me estaba gustando”, dijo. No obstante, dio rienda suelta a sus sentimientos y fue cuando tomó la decisión de llamarla.

Clarissa y Vicente se conocieron en el 2018 cuando él trabajaba para el cantante Ozuna,y el y Clarissa estaban grabando la película “Qué León”, pero para ese entonces Vicente se encontraba en una relación,”y Clari estaba en otras cosas y no pasó nada”, dijo Vicente.

En mayo de 2021, volvieron a coincidir en un evento de Lenny Tavárez, un amigo en común de la pareja, momento en el que la chispa se encendió entre los dos y Vicente comenzó a cortejar a la dominicana.

¿Habrá boda?

Vicente admitió que por el momento están disfrutando el proceso de ser novios, por lo que aseguró que no puede decir que ya está listo para pedirle matrimonio a Clarissa.

No obstante, lo que sí es un hecho es que si le encantaría casarse con ella, a quien sin duda ve como su futura esposa.

“Nunca me he casado y quiero casarme, veo a Clarissa como esa persona”, dijo. “Tengo que buscar el momento para arrodillarme frente a ella, buscar el anillo perfecto”.