Francisca revela cuánto peso ha bajado luego de dar a luz

La presentadora dominicana Francisca comenzó el año con la meta de bajar las libras que obtuvo durante su embarazo. Francisca está siendo acompañada en el proceso por Alejandro Chabán y el entrenador personal Yasmany. Durante un Instagram Live, el pasado lunes, reveló cómo va su proceso.

"Ha sido largo el camino, bastante largo, pero creo que voy muy bien y dije, ya que me estoy sintiendo que voy acercándome a esa meta, voy a compartir con mi gente las cositas que he venido haciendo y decidí por eso enseñarles", compartió la conductora.

De acuerdo a la revista People en Español, Francisca reconoció que subió bastante de peso durante el embarazo de su primogénito Gennaro.

"Yo me miraba al espejo y como que decía: Ay Dios mío, pero ¿quién es esta persona?, más las hormonas revueltas por el embarazo… Fue mucha la carga que no creo que la pasé muy bien estando embarazada", admitió.

Francisca terminó su embarazo con 207 libras y recordó que su peso normalmente estaba entre las 130 y 135 libras. Afirmó que el proceso de pérdida de peso ha sido lento, pero que está cerca de lograr su meta. La presentadora ha perdido 40 libras en el último medio año. Dijo que todavía le falta perder 20 libras más para poder llegar al peso que quiere, que sería 130 libras.

"Eso sería lo ideal para no verme tampoco como muy sequita", señaló la presentadora de 32 años, quien actualmente está pesa aproximadamente 152 libras.

Aseguró que, aunque todavía le falta llegar a su peso meta, luego de convertirse en madre, su mentalidad ha cambiado completamente, por lo que ha aprendido a vivir el proceso. Francisca dijo que para estar bien con los demás, hay estar bien con uno mismo.

"Me siento contenta, me siento plena, he aceptado el proceso, he evolucionado, sé que todo tiene un tiempo y, bueno, aquí estoy ya lista para trabajar y regresar o acercarme a esa Francisca físicamente hablando que era antes de Gennaro", expresó.

"Yo hago regularmente mi hora de ejercicio, que me la tengo que regalar para mí, o sea, quisiera estar con Gennaro de una, pero eso lo pongo como parte de mi trabajo porque si yo no estoy bien, si yo no estoy saludable, ¿quién va a cuidar de él? Entonces también de cierta forma lo hago por mí, pero lo hago también por él", dejó claro la presentadora.