A Dakota Johnson no le gusta esto de su madre

Dakota Johnson no sabe qué inventar para que su madre deje de avergonzarla en las redes sociales y así lo demostró en su última participación en The Late Show de James Corden. Allí habló del fanatismo que tiene su madre por publicar fotos de ella de pequeña sin su consentimiento, lo que la perturba mucho.

Don Johnson y Melanie Griffith, padres de la popular actriz, son fanáticos de las redes sociales ya veces se los ve compartiendo fotos antiguas de la actriz en Internet, especialmente su madre quien parece pasarle factura a la popular actriz por no tener redes sociales.

James Corden le preguntó a Johnson si le gustaba que sus padres publicaran algunas fotos de su niñez, a lo que la popular actriz contestó que no es de su gusto pero como no entra en las redes sociales no sabe qué es lo que está realmente registrado en Internet, por lo que al final del día le molesta.

Según la propia Dakota, su madre es increíble pero vive avergonzandola en muchos lugares y siempre lo hizo, incluso más cuando era una niña. Parece que la protagonista de “50 Sombras de Gray” se toma a tono de broma todo esto, pero que en el fondo está algo molesta porque su familia comparta fotos suyas públicamente.