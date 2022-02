David Bowie hace su aparición en el documental de Janet Jackson

David Bowie le habría ofrecido drogas a Michael Jackson cuando era joven según revela el documental de la popular artista, mostrando cómo era la relación con las estrellas con las que se codeaba desde chica.

Cuando la familia Jackson se mudó a L.A solía ser la anfitriona de muchas fiestas para figuras estelares de la música, por lo que fue una infancia muy interesante para Janet. Es por ello que quiso compartir sus experiencias en su documental de dos partes dónde habló de varios momentos icónicos de su carrera profesional y de su vida.

Aquí recordó que David Bowie fue una de las celebridades que visitaba su casa en repetidas ocasiones, buscando habitualmente conseguir una habitación para él solo para consumir drogas. En esos momentos fue cuando se metió por error en el cuarto de Janet y le ofreció probar.

A pesar de esto, Janet dijo que prefirió decir que no a pesar de no saber de que se trataba, siendo uno de los recuerdos más fuertes que tiene de la leyenda del rock. Sin duda esto es algo fuera de lo común en la vida de los niños, ya que no todos tienen a estrellas de la talla de Bowie en sus casas con regularidad, y mucho menos tienen experiencias como la anteriormente mencionada.