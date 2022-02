Francisca Lachapel y su pareja se casarán por la iglesia en República Dominicana

Tras cancelar su matrimonio que se celebraría en un castillo de la Toscana en Italia, debido a la pandemia del COVID-19, Francisca Lachapel y su pareja, Francesco Zampogna, retoman los planes de boda.

Francisca anunció en el programa matutino Despierta América que se casarán por la iglesia en República Dominicana. “De Italia nos vamos a República Dominicana. Es mi tierra, es muy especial, gran parte de mi familia estará, y es mucho más fácil de mi lado casarme en Dominicana, es la tierra que me vio nacer, donde hay mucha gente que me quiere y me adora. Dios hizo que el lugar donde me casara fuera mi tierra", dijo la dominicana.

Francisca contrajo matrimonio con su esposo el 31 de diciembre de 2019, en una celebración por el civil, y para esta nueva etapa de su unión, la presentadora contrató los servicios de la empresa Difiore, para que se encargaran de todos los preparativos de la celebración en RD.

"Mi esposo es italiano, ese tipo de cosas son muy importantes para él, para su familia, para mí. Y ahora llega nuestro hijo Gennaro, pues surge más la necesidad, es el momento de hacerlo ahora. Más tarde nuestro niño cumple un año y ya empieza otro tipo de celebraciones que el foco será él", dijo Francisca.

En su conversación con la revista People en Español, Francisca dijo que su madre está emocionada con la noticia, y que incluso han tenido discusiones por la cantidad de invitados “del barrio” que va a invitar.

"Mi mamá está muy contenta y me está preguntando a quiénes del barrio voy a invitar. A mí me encantaría invitar al mundo entero o a todo el que quiera. Estamos hasta discutiendo por eso, pero son muchas cosas, cuestiones de espacio, ya estoy trabajando todo. Ella está feliz", dijo Francisca a People en Español.

Por el momento, la dominicana no reveló la fecha de la boda, pero dijo que sigue poniéndose en forma, y que está planeando cambiarse varias veces, y que aún no tiene diseñado su vestido de novia.

“Me tengo que poner en forma, estoy planeando cambiarme unas cuantas veces. No tengo el vestido diseñado. No me he tomado medidas y nada, estoy tratando de que mi cuerpo se ajuste un poquito para que el vestido se adapte a mi nueva forma. Sé que va a quedar spectacular”, dijo.