Kendall Jenner y una enigmática foto

La modelo se mostró públicamente con su nuevo look

Kendall Jenner se cansó de su look de siempre y decidió renovarse. La modelo ha publicado una selfie en sus historias de Instagram en la que se mostró con su nuevo flequillo. Sin embargo, los fanáticos de la modelo no están del todo seguros acerca del mismo y sobre si les gusta o no.

Jenner compartió en sus historias de Instagram un boomerang en el que mostraba mechones de su cabello que caían sobre su frente, en lo que aparenta ser un nuevo flequillo.

Los fanáticos están en dudas acerca de las propias palabras de Jenner, que al parecer tampoco está muy segura de su cambio de look. Por lo que escribió ella misma en la fotografía, aún no está claro si realmente decidió cortar su cabello o si solo ha lucido un momentáneo cambio falso para ver cómo reaccionan sus fanáticos.