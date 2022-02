Famosos que tuvieron depresión y lo contaron

La depresión es un problema que puede aquejar a todo tipo de personas, independientemente de su ocupación, su escala social, su lugar de orígen o la cantidad de ceros en su cuenta bancaria.

Aquí listamos a algunas celebridades que no sólo han confirmado que tuvieron depresión, sino que lo han dicho abiertamente para inspirar a otras personas ¡Mira!

Michelle Obama: en 2020 confirmó que sufre de una depresión de bajo grado, debido a la pandemia, las relaciones raciales en Estados Unidos y sus ocupaciones en la política.

Naomi Osaka: la tenista profesional japonesa escribió un artículo en la revista Time, durante el 2021, confirmando que sufrió largos ataques de depresión desde que ganó su primer Grand Slam en 2018.

Michael Phelps: 23 veces ganador del oro olímpico, el nadador dijo en 2020 que el confinamiento por la pandemia incrementó sus síntomas de depresión y que atraviesa actualmente un momento escalofriante.

Justin Bieber: en 2019 confirmó, en una entrevista con Vogue, que ya llevaba 2 años combatiendo la depresión. Constantemente cuenta en sus redes sociales cómo lleva este proceso.

Brooke Shields: la actriz habló abiertamente sobre su depresión en su libro Down Came the Rain: My Journey Through Postpartum Depression, en la que especificó cómo llevó su postparto. Incluso ha confesado haber tenido pensamientos suicidas.

Si sabes de alguien con síntomas de depresión, no dudes en consultar con un especialista.