Los regalos que recibió Cardi B en San Valentín

Durante los años de relación de la rapera de origen dominicano Cardi B y el cantante Offset, se han visto los detalles que han tenido el uno con el otro. Para este San Valentín, Offset le organizó una sorpresa a la rapera, donde recibió cientos de rosas y carteras de diseñador.

La decoración comenzaba desde la entrada de su casa en Los Ángeles, en la cual los pétalos de rosas adornaban las escaleras, tres corazones gigantes hechos de rosas iban adornando la estación, mientras que los velones blancos le atribuían un ambiente romántico.

Cardi se mostró emocionada mientras expresaba: “¡Él hizo esto, él me ama, es en serio! Necesito llamar a mi mamá, me siento especial. Cariño no sé cómo recibir tanto amor”.

A los cientos de rosas se le agregaron seis carteras de la marca Chanel, y que fueron distribuidas en diferentes lugares de la casa para que Cardi las vaya encontrando.

Mientras los planeadores organizaban la sorpresa, la pareja disfrutaba del Super Bowl, que fue realizado la noche de ayer en el Sofi Stadium de Inglewood, condado Los Ángeles, California, según las imágenes de sus historias de Instagram.

Esta pareja acostumbra a realizarse regalos lujosos, de los cuales, Cardi ha recibido en 2020 un SUV Rolls Royce Culinnas, auto valorado en unos 330 mil dólares y Offset recibió en su último cumpleaños un cheque con la suma de dos millones de dólares por parte de la rapera.