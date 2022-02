La confesión de Rauw Alejandro sobre Rosalía: “es el amor de mi vida"

"Nunca había hecho esto antes, ¡pero no me importa! Tener millones de seguidores o ninguno", escribió. "Quiero que cualquiera que me lea sepa que eres el amor de mi vida", escribió Rauw Alejandro en una publicación en sus redes sociales.

El cantante puertorriqueño “está loco” por la española Rosalía y no lo esconde. El cantante compartió unas instantáneas en Instagram con el título “mi musa”, donde se ve un video con una habitación llena de globos, parte de su detalle por San Valentín.

Pero las confesiones siguieron. Este domingo el cantante confesó sus verdaderos sentimientos hacia Rosalía luego de que ella le regalara un par de boxers blancos de Calvin Klein con una foto de su rostro en una de sus nalgas.

"Hay muchas parejas que se enamoran rápidamente y luego se desvanecen aún más rápido. Nos hemos tomado nuestro tiempo. Hemos estado juntos por un tiempo", dijo. "Quieres asegurarte de que estás con la persona adecuada para ti y viceversa. Ambos tenemos carreras que estamos fomentando y realmente no nos rodeamos de drama. Cuando la gente se enteró de nosotros, ya estábamos seguros de lo que queríamos en la vida", continuó el boricua.

Y siguió: "Siempre rezo a Dios para que nos proteja de todo el daño que nos rodea. Pero sé que siempre estarás bien, porque eres mi ángel, la luz en mi cielo en este mundo lleno". de las tinieblas, vivo por ti, muero por ti, mataría por ti y por mis seres queridos".

La pareja oficializó su relación en el 2021, cuando ambos publicaron en sus redes unas fotos celebrando el cumpleaños de Rosalía. La pareja compró una mansión en España recientemente, mientras que Rauw Alejandro se prepara para su debut como actor en la nueva temporada de la serie española Sky Rojo.

RELACIONADAS Rosalía le regala a Rauw Alejandro calzoncillo con su cara impresa