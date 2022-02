Todas mujeres: estas serán las presentadoras de los Oscars 2022

Las actrices Wanda Sykes, Amy Schumer y Regina Hall serán las encargadas de conducir la ceremonia número 94 de los premios Oscars que se celebrarán este año el domingo 22 de marzo.

Es la primera vez que tres mujeres estarán a cargo de la presentación de los premios más importantes del cine estadounidense.

La información fue divulgada este martes en el programa “Good Morning America”, de la cadena de televisión ABC. El trío será el primero en presentar los Premios de la Academia desde que Jimmy Kimmel presentó la ceremonia en 2018. Los Oscar se quedaron sin presentadores en 2019, 2020 y 2021.

Las tres comediantes tienen experiencia como presentadoras de premios importantes. Hall fue presentó los premios BET 2019, Schumer los premios MTV Movie Awards 2015, y Sykes de los premios GLAAD Media Awards 2018.

La última vez que hubo al menos tres presentadores en los Oscars fue hace 35 años, en los Premios de la Academia de 1987, cuando Chevy Chase, Goldie Hawn y Paul Hogan fueron los presentadores, según aseguró la cadena ABC7, donde se transmitirá la premiación.

La única vez que hubo varias mujeres anfitrionas fue hace 45 años en los Premios de la Academia de 1977, cuando Ellen Burstyn y Jane Fonda fueron anfitrionas junto a Warren Beatty y Richard Pryor.

La transmisión de los Oscar de este año está siendo producida por Will Packer y dirigida por Glenn Weiss. "The Power of the Dog" encabeza la lista de nominados de este año con 12 nominaciones. "Dune" le sigue de cerca con 10.