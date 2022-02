Captain Marvel: Brie Larson habló del futuro de su personaje

Brie Larson es quien encarna a Carol Danvers, la Capitana Marvel, en el Universo Cinematográfico de Marvel. Su estreno se dio hace 3 años en las escenas post créditos de Avengers: Infinity War y luego tuvo su debut en su propia cinta.

En Avengers: Endgame volvió a tener un papel protagónico y luego reapareció en una escena post créditos en Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Ahora, Larson está esperando lo que será The Marvels, la continuación directa de su cinta en solitario y en la que compartirá pantalla con Teyonah Parris, a quién ya vimos como Monica Rambeau en WandaVision y con Iman Vellani, que pronto aparecerá en Ms. Marvel, su serie debut.

“El entusiasmo no está ni cerca de desaparecer. Es la emoción de mi vida. También un gran honor más allá de mis expectativas el poder proveer este símbolo para tanta gente. Estos tres años significaron aprender qué son estos personajes para el público. Pueden contagiar fuerza, confianza y juntarnos a todos. Recién estamos empezando y estoy entusiasmada para que la gente vea el siguiente paso”, dijo la actriz en una reciente entrevista.

Y tú, ¿Quieres volver a ver a la Capitana?