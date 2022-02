Inventando a Anna: una periodista está en contra de la nueva serie dramática de Netflix

Inventando a Anna es una de las grandes novedades de Netflix y apenas unos días después de su estreno, ya está generando polémicas.

La serie trata sobre la vida de Anna Delvey, también conocida por Anna Sorokin. Ella fue condenada por fraude y hurto mayor tras estafar a varios amigos y bancos, haciéndose pasar por una heredera millonaria.

Julia Garner encarna a Anna mientras que Katie Loews interpreta a la periodista Rachel DeLoache Williams. Y es ella la que se manifestó en contra de la serie.

Williams aseguró que nada tiene que ver con el show de Netflix. "Supe, al mismo tiempo que el resto del mundo, que el programa tendría a Katie Lowes como un personaje llamado ‘Rachel’, descrito por Netflix como ´una seguidora nata cuya ciega adoración por Anna casi destruye su trabajo, su crédito y su vida. Pero si bien su relación con Anna es su mayor arrepentimiento, la mujer en la que se convierte gracias a Anna podría ser la mayor creación de la estafadora’”, dijo en una entrevista.

Indignada, se enojó con la descripción que la sinópsis hace de su personaje: "La mujer en la que se convierte gracias a Anna. Estas diez palabritas de un solo golpe me despojaron de mi agencia, mis logros y mi verdad".

“¿Estamos destinados a creer que la mujer en la que me convertí no era gracias a los padres que me criaron, el amor que compartí con familiares y amigos, mis propios esfuerzos o crecimiento personal, sino por Anna?”, agregó.



Y tú, ¿ya viste la serie?