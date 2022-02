Sarah Jessica Parker celebra los cambios de la reboot de Sex And The City

Si bien la primera temporada de And Just Like That… ha dejado algunas cosas que podrían llegar a resolverse en una segunda entrega, se desconoce si esto pasará y los fanáticos no pueden creer algunas cosas de lo que fue la reboot de la saga. De todas maneras, la primera temporada terminó con lo que podría llegar a ser el cierre de la historia, a pesar de que esto no les agrade a los seguidores.

No solo por algunas reacciones del personaje de Sarah Jessica Parker, sino también por el desarrollo de historias que parecían cerradas y la ausencia del personaje de Samantha, esta última entrega se sintió medio rara.

A pesar de todo, la actriz que dió vida al personaje principal de esta saga realizó una publicación en Instagram agradeciendo el recibimiento y la repercusión que tuvo la primera temporada en HBO. Cómo también piensa que muchos de los cambios que se hicieron, por el contrario de sus fanáticos, son positivos para el desarrollo de la trama y de los personajes.

Se espera que Sarah Jessica Parker empiece a dar conferencias de prensa más a menudo y así los fanáticos puedan saber qué esperar del futuro de la mítica franquicia.