Sarah Jessica Parker revela cómo es su relación con Kim Cattrall

La popular actriz Sarah Jessica Parker se sinceró con la revista Variety en relación a su ex compañera Kim Cattral en un ping pong de preguntas y respuestas. Cabe aclarar que la primera temporada del reboot de Sex and the City, And Just Like That, ya terminó y esta última no hizo su aparición interpretando a su personaje Samantha Jones.

En una de las preguntas de la entrevista, Parker fue consultada acerca de si se sentiría bien si Cattrall alguna vez quisiera volver a interpretar a uno de los personajes más conocidos del mundo. Allí se limitó a contestar un seco: “No creo, no ha compartido sus sentimientos públicamente”.

Además, contó que nunca le pidieron a Kim que sea parte de la reboot, ya que después de no hacer la tercera película, entendieron lo que realmente era importante para ella. Citando que no encajaba en lo que era importante o necesario para el resto del elenco.

Sin embargo, Parker sabe diferenciar lo que es la ficción y la realidad, y no mezcla las cosas entre sus personajes. Ella sabe que Samantha no se ha ido y que era un ser humano que tenía sentimientos sobre una relación, así que están tratando de encontrar una manera de abordar al personaje para explicarle a las personas lo que pasó de una manera correcta.