Así comenzó la relación de Julia Fox y Kanye West

La relación de Julia Fox y Kanye West atrae a todos sus fanáticos, pese a que también enfrentan muchos cuestionamientos. Incluso algunas personas han dudado de la veracidad del amor que esta pareja dice tenerse. Aquí te contamos cómo se inició esta relación.

Su romance comenzó cuando el rapero Kanye West se estaba divorciando de Kim Kardashian. Al inciarse tan cerca de su ruptura, muchas personas la señalaron como una de las culpables de la separación. El romance de Kanye West y Julia Fox comenzó justo en el momento en que comenzó Año Nuevo. Fue la mismísima actriz que reconoció que, la química entre ellos, fue inmediata.

En una reciente entrevista, Fox contó que se llevan bien desde el primer momento y que están muy lejos de estar juntos con el fin de poner celosa a Kim Kardashian. “Es gracioso porque estoy recibiendo toda esa atención, pero, honestamente no podría importarme menos. La gente no para de decir que estoy con él por la fama o por el dinero. Por favor, cariño. He salido con multimillonarios toda mi vida adulta", dijo Fox en su podcast Forbidden Fruits.

Ella aseguró que la relación comenzó con un lujoso regalo que el rapero le hizo. Al parecer, éste le regaló una habitación llena de ropa para que pudiera usar en cada una de sus citas.