El esposo de Paris Hilton revela una intimidad de la relación

Son muy pocas las cosas que no le gustan de la empresaria

El esposo de Paris Hilton ha revelado que es lo único que podría cambiar acerca de su prometida. Esto lo confesó en el primer episodio del reality “Paris in Love”, en el cual mostraron cómo fue el proceso de preparativos de la boda, en dónde hablaron de todas las cosas que los terminaron juntando.

En dicho documental, Hilton le pregunta a Carter Reum que es lo que cambiaría de ella. Entre muchas dudas, el hombre dijo que solamente había una sola que le gustaría modificar: la organización. Todo parece indicar que Paris es realmente desorganizada con sus cosas.

Luego de esto, Carter le dijo a Hilton que si no tuviera ese pequeño defecto, no creería que es una persona real. Parece que la empresaria ha obnubilado a Reum y este no tiene miedo de que la gente lo sepa.

Todo indica que la pareja se lleva estupendamente y que sus problemas son meramente triviales. Incluso comentaron que lo que más lo hace discutir es que tipo de película ver antes de dormir.