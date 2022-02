Adele responde a los rumores de ruptura

A pesar de los muchos rumores acerca de un posible distanciamiento entre Adele y Rich Paul, la artista fue quien se ocupó de demostrarle a sus seguidores que las cosas no son de esta manera.

Aunque no dio declaraciones específicas, la artista británica mandó un simple pero potente mensaje en sus redes sociales. Adele aprovechó que la semana de la dulzura está en el aire y dejó en claro con una sola imagen que se encuentra en perfectas condiciones la pareja.

La noticia de una supuesta separación llegó a través de ciertas decisiones polémicas por parte de la artista, quien tuvo que reprogramar distintos conciertos que tenía pendiente. Supuestamente fue porque no pudieron armarlos a tiempo y no querían presentar algo que no estuviese a la altura, pero muchos fueron los que sospecharon de un posible alejamiento de la cantante del magnate deportivo.