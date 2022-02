Bella Hadid se sincera

Bella Hadid ha dejado ver algunos de sus aspectos más personales en su más reciente entrevista en el podcast de Victoria Secret. En él, ha comentado que es una persona que siente la necesidad de complacer a todo el mundo, cosa que la ha llevado a tener muchas malas decisiones.

La modelo ha revelado que al principio no tenía límites en cuanto al abuso mental, físico y emocional a la que se sometía. Esto lo trasladaba a su trabajo, en donde comenzó a querer dejar a todo el mundo contento, cosa que terminó afectandola gravemente en su bienestar general.

En la reveladora entrevista, Haddid dijo que creció sintiendo que su voz no tenía poder debido a que siempre estaba rodeada de hombres. Si bien no los culpa, tuvo la sensación de que no tenía una opinión, lo que la perjudicó en sus relaciones afectivas adultas ya que no sentía estar lista para hablar por sí misma.

Es por ello que ahora ha buscado encarar trabajos y la vida de otra manera, más sana para ella y para los que tiene alrededor.