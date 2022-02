Así se ve el ex de Shakira que la motivó a escribir “Antología”

Si hay algo que caracteriza a Shakira es que, por más que pasen los años, sus primeras canciones siguen teniendo una gran vigencia como casi ningún otro artista lo ha logrado hacer. No obstante, hay una canción que mueve la nostalgia y sentimientos de quien quiera que la escuche como lo es Antología.

Esta fue escrita hace mucho tiempo, cuando la colombiana ni siquiera pretendía ser la estrella del calibre que es hoy, teniendo mucho menos de 17 años. Esta canción es una de las que la marcó para siempre.

A pesar de que no es precisamente una celebridad, el ex novio de Shakira que provocó que se escribiera esta canción, siendo una de las más hermosas y poderosas de Latinoamérica, es un caballero llamado Oscar Ulloa. Hoy en día es un señor que se dedica a recorrer el mundo, y los fanáticos no pueden creer el increíble cambio que ha tenido ya que a diferencia de la artista colombiana, los años si se le notan.

26 años después de ese amor, los seguidores tuvieron curiosidad sobre cómo luce Ulloa, quien ahora es empresario.

“Terminamos un día del amor y la amistad. Creo que era el momento en que tenía que seguir sola y no me equivoqué. Llegó al cielo”, dijo el propio Ulloa.