Hija de Alec Baldwin complica a su padre con una confesión

Hay un desafío virtual y viral que pone a muchas actrices de Hollywood a subir videos con la canción That's Not My Name, de The Ting Tings de fondo, e imágenes de sus personajes más emblemáticos, con sus nombres sobreimpresos.

Pero ahora Ireland Baldwin cambió la tendencia y compartió un video en el que detalló varios insultos que recibió durante su vida.

"Mi nombre es Ireland, pero a los medios les gusta llamarme...", escribió en el clip que se la ve bailando y escribió las palabras "gorda, busca atención, promiscua y mocosa alimentada con cuchara de plata sin trabajo real".

Sin embargo, en ese mismo clip incluyó una frase que le dijo su propio padre: "Pequeña cerda odiosa y descerebrada".

“Ni siquiera puedo decirles cuánto tiempo he perdido preocupándome por los titulares y los comentarios. ¿Pueden creerlo? ¿Pueden creer cuánto control les damos a los demás y cuánto poder les damos a sus narrativas? Tal vez ustedes no experimenten esto en la escala en que yo lo hago, pero a la mayoría de nosotros nos han insultado y se han hecho suposiciones sobre nosotros”, escribió en el posteo.