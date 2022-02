Seth Rogen no estaría muy feliz con los Oscar

El actor no le ve sentido a los galardones

Seth Rogen ha criticado a la entrega de premios Oscar y comentó que la industria le presta excesiva atención a la gala. El comediante dijo no comprender por qué a las personalidades del cine les importa tanto saber si los premios siguen siendo relevantes.

La realidad es que estos galardones son otorgados por la academia de la industria del entretenimiento, conformada por actores. Por ende, estos premios se dan entre colegas, algo que no debería ser tan importante. Para Rogen, a la gente ya no le interesa quién termina siendo nominado y quien no y siente que se ha perdido el interés hacia este tema.

Rogen explicó que las demás industrias que dan premios no se preocupan por los demás, ya que es algo entre personas del medio. Lo cierto es que en los últimos años la audiencia de los Oscar ha decrecido bastante, además de que ya no cuenta con un conductor que una a la audiencia con lo que se encuentra sucediendo en el recinto.

De igual manera, esto cambiaría este año para que sea un poco más entretenida la ceremonia y por el momento se desconoce quién será el elegido.