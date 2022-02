Estados Unidos: estas ciudades te pagan por mudarte ahora

El COVID trajo aparejadas muchas situaciones, como el teletrabajo y la gran renuncia de muchas personas. Ahora muchas personas escogen trabajar de manera remota en lugar de ir a las oficinas.

Por esta razón, muchas ciudades norteamericanas están ofreciendo algunos incentivos financieros para que las personas se muden a sus territorios, los que se han visto desprovistos de tránsito de personas.

La empresa de auto almacenamiento Extra Space Storage compiló una lista de diez ciudades norteamericanas que ofrecen algún tipo de incentivo económico para mudarse, residir y trabajar allí.

1. Bemidji, Minnesota

Greater Bemidji 218 es el paquete de incentivos que incluyen hasta 2,500 dólares para cubrir los gastos de mudanza, una membresía gratuita de un año para un espacio de coworking local y una membresía gratuita para programas comunitarios y de networking.

2. Bentonville, Arkansas

Hay una oferta de 10,000 puestos vacantes en 2. Bentonville, Arkansas. Hay un un millón de dólares de incentivos para mudarse a la región, en diferentes programas. El Consejo del Noroeste de Arkansas ofrece 10,000 dólares en efectivo o criptomonedas a los trabajadores remotos como parte de Finding NWAprograma.

3. Lincoln, Kansas

En este caso, la ciudad ofrece terrenos gratis para nuevos residentes, con lotes que van desde 14,000 a 35,000 pies cuadrados. No se permiten animales de granja, no hay subvenciones disponibles para ayudar a los propietarios a construir y no se permiten casas móviles.

4. Morgantown, Virginia Occidental

La oferta es de 12,000 dólares para nuevos residentes, que serán distribuidos de la siguiente manera: 10,000 a través de pagos mensuales cuando se muden por primera vez, luego otros 2,000 una vez que lleguen a su segundo año, gracias al programa Ascend.

5. New Haven, Connecticut

La ciudad ofrece hasta 10,000 dólares a los propietarios de viviendas primerizos para que se utilicen en el pago inicial o los costos de cierre. La ciudad también otorgará un préstamo con un interés del 0% que será perdonado a una tasa del 20 % cada año.

6. Newton, Iowa

En este caso, a través del paquete Conozca a Newton, se ofrecen 10,000 dólares utilizables para comprar una casa por un valor de 190,000 dólares o más. Sin embargo, si compra una casa por debajo de ese valor, aún puede recibir reducciones de impuestos.

7. North Platte, Nebraska

Los bonos que se ofrecen alcanzan hasta 5,000 dólares si se acepta un trabajo a través del programa WorkNP de la ciudad.

8. Topeka, Kansas

El nombre del programa es Choose Topeka. Se ofrecen 15,000 dólares si se compra una casa y 10,000 dólares si se va a alquilar. Si trabaja de forma remota, podría ganar hasta 5,000 dólares.

9. Tulsa, Oklahoma

Tulsa Remote es el programa que permite recibir hasta 10,000 dólares además de cubrir los gastos de mudanza y recibir un dinero mensual luego de haber vivido alló un año completo.

10. West Lafayette, Indiana

Los profesionales que vayan a trabajar de forma remota y vivan en Discovery Park Distrit pueden recibir desde 1,000 hasta 5,000 dólares, gracias al programa Work From Purdue.