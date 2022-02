La serie de Sarah Jessica Parker podría no ser renovada

La serie de Sarah Jessica Parker aún no ha renovado contrato para una segunda temporada, ya que desde HBO no han habido noticias acerca de que una segunda temporada de And Just Like That fuera a pasar. Esto llamó la atención, ya que generalmente apenas termina una temporada se conoce si volverá o no.

Parece que el reboot de la legendaria Sex and the City no tuvo el éxito que los productores imaginaba, de hecho fue casi todo lo contrario. Las críticas hacia la nueva historia llegaron desde el primer capítulo y fueron empeorando a medida que esta avanzaba. Los fanáticos de la icónica franquicia no se quedaron callados y en las redes sociales se pudo dar cuenta del descontento general con la historia.

Aún no se sabe si la serie volverá para una segunda temporada o si solo será un intento fallido de revivir una historia que ya estaba cerrada, por lo que la intriga de los fanáticos es muy grande. A pesar de que hubo muchos cambios que no contentaron a nadie, sigue siendo una franquicia con muchísimos adeptos y ellos reclaman que el contenido disponible esté a la altura de los acontecimientos.