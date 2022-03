Taylor Swift y Ed Sheeran trajeron viejos conocidos

Ed Sheeran y Taylor Swift hicieron que sus fanáticos tengan un viaje nostálgico de la mano del nuevo video músical de ambos en su colaboración para la canción The Joker and The Queen. La pareja de amigos emocionó a todos al traer nuevamente a la escena a los mismos actores que interpretaron versiones jóvenes de sí mismos en el videoclip de Everything Has Changed en 2013.

El video es una continuación del anteriormente mencionado, una de las canciones que Swift y Sheeran escribieron juntos y que la cantante publicó en su álbum RED. La nueva entrega captura la historia de la mayoría de edad de los participantes, mientras se dirigen a la universidad y empiezan nuevas aventuras.

Luego del estreno, Swift le envió un mensaje a Sheeran por Instagram diciendo que este video la hace pensar en su amistad a lo largo de los años, sintiendo incluso mucha nostalgia al respecto. El dúo comenzó su amistad en 2012, colaborando en muchas ocasiones desde ese entonces.