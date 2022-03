Will Smith interpreta un nostálgico anuncio

Will Smith ( FUENTE EXTERNA )

El actor hizo una performance del tema de Fresh Prince of Bel Air

Peacock lanzó un comercial para su próxima serie Bel Air, la recreación dramática de la añorada serie de los 90 The Fresh Prince of Bel Air. Se trata de un anuncio que recurre a la nostalgia, trayendo de vuelta a Will Smith para recordar el icónico show y darle la bienvenida a la nueva generación.

El comercial presenta a Smith mientras rapea el tema principal de la serie con la ayuda de fanáticos de alrededor del mundo. El cómico empieza a cantar el icónico primer verso y los fans se le van uniendo a medida que avanza.

Will se ha mostrado muy involucrado con la serie, de la cual actúa como el principal productor ejecutivo. El popular actor también fue el encargado de sorprender a Jabari Banks con la noticia de que había sido elegido como Will en agosto del 2021.