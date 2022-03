Jake Gyllenhaal habló de Taylor Swift

Gyllenhaal se refirió por primera vez a su ex pareja

Taylor Swift relanzó su disco RED el pasado noviembre del 2021, en donde se desprendió la nueva versión de la canción All To Well. Según los fans y toda la prensa de celebridades, la canción cuenta la intensa historia de amor que vivieron la cantante y el actor.

Recientemente, Jake Gyllenhaal ha roto el silencio y señaló que el tema no tiene nada que ver y explicó que es acerca de la relación de Swift con sus fanáticas. Diciendo que es su forma de expresión, utilizando experiencias personales como inspiración por lo que no le guarda ningún rencor.

Una de las cosas que destacó fue el ciberacoso que sufrió tras el lanzamiento del mismo, indicando que tuvo que desactivar los comentarios de sus redes sociales por lo que le hacían los fanáticos de Taylor.