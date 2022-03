La colombiana Shakira se sometió a una dura rutina

Tan solo un día después de su cumpleaños número 45, Shakira ha colgado en sus redes algo que dejó a todos sus seguidores con una sonrisa dibujada en el rostro. El motivo es que, sin que nadie se lo dijera, la colombiana se puso una penitencia por haber pecado con la comida, abusando de las harinas y el azúcar por pedido de uno de sus pequeños hijos.

La colombiana hizo reír a todos en su Instagram personal cuando admitió haber comido torta, gomitas y cupcakes, haciéndose cargo de su salud y su estado físico impoluto con la disciplina que la caracterizó desde siempre.

La publicación se ha llenado de me gustas y comentarios de sus fanáticos, quienes no solo se han reído con su cantante preferida sino que también han sido muy elogiosos con su manera de entrenar. A pesar de que la propia Shakira admitió que valió la pena comer esa torta, no fue esquiva a su rutina de ejercicios que la deja regularmente agotada, siendo esto una muestra de la constancia digna de admirar que Shak tiene con su físico.