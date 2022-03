Tras su separación, Prince Royce ahogó sus penas

Los agentes de Prince Royce y Emeraude Toubia confirmaron, después de muchos rumores, que la pareja ha puesto un alto definitivo a su relación. Ellos llevaban casados desde el 2018, pero ahora se ha confirmado su alejamiento.

"Nunca han habido ni problemas ni muchos menos terceras personas involucradas. En verdad, hay mucho, mucho amor entre ellos, siguen siendo familia", aseguró una fuente a People.

“Con tristeza, pero con mucho amor y respeto mutuo, hemos decidido divorciarnos. Aunque el final de una relación nunca es fácil, estamos en paz con nuestra decisión, la cual, es mutua; y estamos agradecidos por la vida y el amor que hemos compartido durante los últimos diez años”, expresó la pareja.

“A nuestros amigos y familiares, incluyendo a nuestros fans, queremos que sepan que estamos juntos en esta difícil decisión y que no hay ninguna necesidad de tomar partido alguno. Agradecemos infinitamente su apoyo mientras comenzamos este nuevo capítulo de nuestras vidas y nos deseamos todo lo mejor en los proyectos a futuro de cada uno. Gracias de antemano, por respetar nuestra privacidad durante este difícil momento”, añadieron.

Y ahora, Royce parece que ha ahogado sus penas en alcohol. “Yo no voy a negar que me gusta, que mis ojos se van detrás de ella, cuando pasa por mi lado me muero, por decirle que todavía la quiero”, entona Prince Royce la canción de Luis Miguel de Amargue, en el último video que subió a Instagram. Allí se lo ve agitando un vaso, lo que despertó varios comentarios sobre su estado de ánimo tras la separación.