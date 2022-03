¿Yailin La Más Viral se burló de Karol G?

Yailin La Más Viral, la joven dominicana novia de Anuel AA, siempre da que hablar. Y ahora volvió a ser noticia, nuevamente involucrada con Karol G.

Muchas personas aseguran que Mamiii, la nueva canción de Karol G con Becky G, está dedicada a Anuel AA. Y ante esto, Yailin La Más Viral lo tomó como una provocación y le respondió. En una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram.

“Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento. Te veo en las redes, no puedo creerlo, qué pena de ti. Yo que fui buena y tú que gonorrea pagándome así", dice la canción en un momento.

“No te ponga bruta tengo lo que le gusta, contigo no disfruta, yo soy una corrupta. Lo tengo amarrao y no con brujería, es lo que le hago en la noche y el día. Me compra bikini pa' que se lo modele. Tu sabe tipa... Te doy donde te duele. Me quiere a mí”, cantó, entre risas, Yailin.