Tres cosas que no sabías de Karol G

Karol G está atravesando un gran momento y muestra de eso es lo que sucedió en las nominaciones para los Latin AMAs 2022. Es que La Bichota es la mujer más nominada a los premios.

Artista del año, Álbum del año, Artista favorita femenina, Artista favorito- urbano, Álbum favorito - urbano, Colaboración del año y Artista social favorito son las categorías en las que está nominada. Aquí te listamos 3 cosas que seguramente no sabías sobre La Bichota.

3 cosas que seguro no sabes sobre Karol G

No le gusta la comida marina: en efecto, no come ningún tipo de comida que provenga del mar. De hecho, tiene tal aversión que ni siquiera se sienta a la mesa si hay algún marisco servido para otro comensal.

Sueña ser campeona de Motocross: La Bichota tiene una gran pasión por las motocicletas. Desde los 11 años que se las ingenia para subirse a una moto. “En mi casa no querían que hiciera motocross por eso de los accidentes, pero siempre me las ingeniaba. Luego ahorré y me compré dos motos. Siempre soñé con competir y salir campeona", dijo en una entrevista.

Tiene una manía con las mantas: así como lo lees, la colombiana tiene adicción a las cobijas. “Le arranco todas las lanas a la cobija y las hago bolita y cuando ya está hecha bolita me la meto en la nariz y luego la soplo”, contó en una entrevista con The Suso's Show.