Joven tiene 22 años comiendo solamente nuggets y papas fritas

En Cambridge, una joven de 25 años tiene una extraña condición desde que hace 22 años, solo come nuggets de pollo y papas fritas. Todo esto se debe a un desorden alimenticio, según confirmó la joven.

“Todo lo que como son nuggets de pollo o papas fritas. No como frutas ni verduras; no recuerdo la última vez que lo hice; he intentado probarlas, comer algo de manzana, pero físicamente no puedo, no es que no quiera intentarlo. Simplemente me hace sentir mal. Hay una parte de mi cerebro que no me deja. Me gusta el olor de la comida pero si trato de comerla me enferma físicamente”, explicó Summer, tal cual es su nombre, al diario británico Metro.

Según lo que confirmó la joven, padece AFRID. La traducción de este trastorno al español sería desorden de ingesta alimentaria evitativa o restrictiva.

Según los expertos, las personas que padecen AFRID saben que no están siguiendo una dieta saludable, pero aún así no pueden evitar dejar de comer lo que comen.

Al momento, aún se trata de igual manera que otros tipos de desordenes como la bulimia y la anorexia. También se sabe que es involuntario, pero aún no se descubre qué puede desencadenarlo.