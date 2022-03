Por qué Carmen Villalobos no usa anillo de boda

Carmen Villalobos es una de las actrices más famosas de la televisión de Estados Unidos en español. Protagonista de varias telenovelas latinoamericanas, y una de las preferidas de muchos fanáticos. Pero ahora hablaremos de una curiosidad.

Carmen Villalobos está casada con Sebastián Caicedo. Ambos se conocieron en 2007 cuando coincidieron en la telenovela Nadie es eterno en el mundo. “Cuando empiezas a convivir con tu pareja, hay muchas cosas que cambian, y la palabra rutina está estigmatizada porque hay rutinas buenas. Cuando aprendes a conocer a tu pareja hay cosas que se vuelven rutinarias pero depende de ti de que no se convierta en un monotonía aburrida”, dijo en su momento Villalobos.

Los fanáticos se preguntan por qué ella no usa anillo de bodas. Y ahora fue la propia Villalobos la que confirmó el motivo.

"Yo soy muy desorganizada, muy despistada y me da miedo perderlo, esa es la verdad. Todos los que me han seguido en mi carrera, saben que siempre me quito los anillos", aseguró.