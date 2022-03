El doble de Bad Bunny es dominicano y vive en Nueva York

El doble del rapero boricua Bad Bunny es dominicano y vive en Nueva York. Su nombre es Alexis Ventura, tiene 26 años, y ya cuenta con más de 600 mil seguidores en su cuenta de TikTok.

“Lo más loco que me ha pasado es que las personas me caen encima, pensando que yo realmente soy Bad Bunny, las personas me piden fotos y me abrazan”, dijo el dominicano en una entrevista para el programa Primer Impacto.

El joven dijo que para poder personificar al “conejo malo”, pasa horas viendo sus vídeos, imitando sus poses, y su estilo.

“Veo sus facciones y como se maneja, es difícil imitarlo porque Bad Bunny siempre cambia de look, es un artista muy polifacético”, expresó ventura. “Para mí es un poquito difícil invertir en la ropa, cambiarme siempre, porque siempre tiene un look diferente, y no sé con qué va a salir”, dijo.

El dominicano trabaja en un restaurante en el Alto Manhattan, y dice que algún día sueña con conocer a Bad Bunny en persona o tener la oportunidad de asistir a algunos de sus conciertos, a los que nunca ha tenido el chance de asistir.

En su cuenta de TikTok, el dominicano ha logrado alcanzar hasta cinco millones de impresiones, y miles de comentarios.