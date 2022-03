Red es un éxito en Disney + ¿Tendrá secuela?

Red o Turning Red es el nuevo estreno de Pixar en Disney +. Y, en efecto, es todo un éxito dentro de la plataforma, así como en las redes sociales.

"La historia transcurre en el año 2003, en el barrio chino de una ciudad canadiense. Mei Lee es una chica china-canadiense de trece años que se debate entre ser la hija obediente de su madre y el caos de la juventud. Y, por si los cambios en sus intereses, relaciones y cuerpo no fueran suficientes, cada vez que se emociona o estresa demasiado, se convierte en una zorra, el cual a consecuencias de ello, la protagonista esta en la busca exhaustiva de calmar su desorden hormonal", explica la sinopsis oficial.

Tal es el éxito que muchas personas ya se preguntan si la cinta tendrá una secuela. Y la que habló al respecto fue Domee Shi, su directora.

"Estamos abiertas a ello, pero aún no lo hemos hablado. Pero sí, el final es una invitación para contar más historias", dijo en una reciente entrevista con ComicBook.

Con suerte, al final de la película, te has enamorado tanto de los personajes que te resulta difícil dejarlos ir. Me encantan estos personajes. Nunca me cansé de ellos. Quiero ver lo que siguen haciendo. Entonces sí ¿Quién sabe?", agregó.

Y tú, ¿ya viste Red?