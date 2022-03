Oscar 2022: actores muy populares que nunca fueron premiados

El próximo 27 de marzo se llevará a cabo la 94ª entrega de los Premios Oscar. Como es habitual, hay muchas expectativas puestas en esta premiación. Aquí hablaremos de algunos grandes actores que, pese a que han tenido papeles trascendentales, nunca ganaron una estatuilla.

Jake Gyllenhaal: Enemy, Prisoners, Donnie Darko, son algunas de las grandes películas en las que participó. La vez que más cerca estuvo fue en 2006, por Secreto en la montaña. En aquella oportunidad perdió ante George Clooney, por su papel en Syriana.

Ryan Gosling: The Notebook, Stay, Lars and the Real Girl, Blue Valentine, Drive, Blade Runner 2049 son algunos de los títulos en los que participó. Tuvo dos nominaciones, una por Half Nelson en 2007, cuando perdió con Forest Whitaker; y La La Land, en 2017, cuando perdió ante Casey Affleck.

Ian McKellen: Gandalf y Magneto han sido tan solo dos de sus papeles más trascendentales. Ni siquiera pudo ganar una estatuilla cuando El Señor de los Anillos se llevó todos los premios en la ceremonia del 2004.

Will Smith: perdió dos veces la chance de tener la estatuilla. La primera, fue con su protagónico en Ali. En la siguiente, perdió por su nominación por En Busca de la Felicidad.